Украина Украинцам рассказали о выходных и праздниках в ноябре

2020-10-26 20:00 228

 

В ноябре 2020 года будет 4 субботы и 5 воскресений, однако выходные будут традиционными – дополнительных дней отдыха в следующем месяце не будет.

Также сообщается, что в ноябре нет ни одного значительного религиозного или государственного праздника.

Основные праздники и памятные даты в ноябре 2020:

  • 1 ноября – отмечают День рождения Евросоюза, День работника соцсферы Украины и Международный день вегана.
  • 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.
  • 4 ноября  в Украине отмечают День железнодорожника.
  • 6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
  • 8 ноября - День виноградаря и винодела, Всемирный день урбанизма.
  • 9 ноября - День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства, День книги рекордов Гиннеса, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.
  • 10 ноября - Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии, неофициальный Всемирный день молодежи.
  • 11 ноября - Всемирный день шопинга.
  • 12 ноября - Всемирный День борьбы с пневмонией, Всемирный день качества.
  • 13 ноября - Международный день слепых.
  • 14 ноября - День борьбы против диабета, Международный день логопеда.
  • 15 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожных аварий, День работников сельского хозяйства Украины.
  • 16 ноября - Международный день терпимости, Всемирный День пуговиц, а также День работников радио, телевидения и связи Украины.
  • 17 ноября - Международный день студентов.
  • 18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины, День рождения Деда Мороза.
  • 19 ноября - Международный день мужчин, Международный день философии, Международный день отказа от курения, Всемирный день туалета, День работников гидрометеорологической службы Украины.
  • 20 ноября - Всемирный день ребенка.
  • 21 ноября - День Достоинства и Свободы, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий.
  • 24 ноября - День завоевания друзей.
  • 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами.
  • 26 ноября - День благодарения.
  • 27 ноября - Черная пятница.
  • 28 ноября - День памяти жертв голодоморов, начало Рождественского поста.
  • 30 ноября - Всемирный день домашних животных, Международный День защиты информации.

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