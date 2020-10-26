Украинцам рассказали о выходных и праздниках в ноябре
2020-10-26 20:00 228
В ноябре 2020 года будет 4 субботы и 5 воскресений, однако выходные будут традиционными – дополнительных дней отдыха в следующем месяце не будет.
Также сообщается, что в ноябре нет ни одного значительного религиозного или государственного праздника.
Основные праздники и памятные даты в ноябре 2020:
- 1 ноября – отмечают День рождения Евросоюза, День работника соцсферы Украины и Международный день вегана.
- 3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.
- 4 ноября в Украине отмечают День железнодорожника.
- 6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
- 8 ноября - День виноградаря и винодела, Всемирный день урбанизма.
- 9 ноября - День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и аматоров народного искусства, День книги рекордов Гиннеса, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.
- 10 ноября - Всемирный день науки, Международный день бухгалтерии, неофициальный Всемирный день молодежи.
- 11 ноября - Всемирный день шопинга.
- 12 ноября - Всемирный День борьбы с пневмонией, Всемирный день качества.
- 13 ноября - Международный день слепых.
- 14 ноября - День борьбы против диабета, Международный день логопеда.
- 15 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожных аварий, День работников сельского хозяйства Украины.
- 16 ноября - Международный день терпимости, Всемирный День пуговиц, а также День работников радио, телевидения и связи Украины.
- 17 ноября - Международный день студентов.
- 18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины, День рождения Деда Мороза.
- 19 ноября - Международный день мужчин, Международный день философии, Международный день отказа от курения, Всемирный день туалета, День работников гидрометеорологической службы Украины.
- 20 ноября - Всемирный день ребенка.
- 21 ноября - День Достоинства и Свободы, День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий.
- 24 ноября - День завоевания друзей.
- 25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами.
- 26 ноября - День благодарения.
- 27 ноября - Черная пятница.
- 28 ноября - День памяти жертв голодоморов, начало Рождественского поста.
- 30 ноября - Всемирный день домашних животных, Международный День защиты информации.
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