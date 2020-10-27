Украина На Украину надвигается похолодание: синоптик назвала переломную дату

2020-10-27 20:30 351

 

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на ближайшие дни, в Украине сильно похолодает с 30 октября.

Об этом она написала в Facebook.

Ближайшие дни, 28-29 октября, в Украине еще будут теплыми, сухими и солнечными. Однако с пятницы, 30 октября, температура воздуха начнет снижаться, начнут падать дожди.

В среду, 28 октября, в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +13 +18 градусов, на юге до +20 градусов. Ветер будет с юго-востока, небольшой или умеренный. Дождей в Украине не предвидится - антициклон.

В Киеве во вторник будет тепло и без дождей, днем до +15 градусов. В столице теплая и сухая погода вокруг, а с 30-октября температура воздуха снизится, появятся дожди.

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