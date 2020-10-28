Украина Судьи отменили уголовную ответственность за ложь в декларациях в собственных интересах, - НАПК

2020-10-28 12:16 105

В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи Конституционного Суда в собственных интересах отменили уголовную ответственность за ложь в декларациях, поскольку некоторые из них могли понести наказание.

Такой вывод НАПК представило на своей странице в Facebook.

"НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного Суда - Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Это нарушение статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Сегодня судьи голосовали по делу о признании этой статьи неконституционной", - говорится в сообщении.

Так, в декларации Сергея Головатого за 2019 выявлены недостоверные сведения на 3,6 млн грн. В декларации Ирины Завгородней за 2018 обнаружены недостоверные сведения на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 — на 754 тыс. грн.

Голосование судей КСУ по делу о признании статьи 366-1 Уголовного кодекса неконституционной свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. На конфликт интересов у судьи Завгородней указывал и представитель президента Украины в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Кроме того, во время проверки ежегодных деклараций судьи Конституционного Суда Владимира Мойсика НАПК установило признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - использование заведомо поддельного документа. Ранее НАПК также составило административные протоколы касательно непредставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КСУ Владимиром Мойсиком и Игорем Слиденко.

Закон запрещает судьям участвовать в деле при таких условиях.

"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного Суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которого зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцев к правде о жизни чиновников", - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Напомним, ранее уголовная ответственность за недостоверное декларирование признана Конституционным Судом не соответствующий Основному закону Украины.

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