Украина Минздрав раскрыл данные по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ

2020-10-29 13:15 189

В Украине в течение 19-25 октября острые респираторные вирусные инфекции и грипп обнаружили у 163 314 человек, из них почти 35% - дети в возрасте до 17 лет. Летальных случаев заболевания за это время не зафиксировано.

Как сообщает Центр общественного здоровья, из более чем 163 тысяч больных гриппом и ОРВИ 1,4% были госпитализированы, в том числе 3691 ребенок в возрасте до 17 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 429,8 на 100 тысяч населения, что на 11% меньше эпидемического порога по Украине, но на 3,9% больше показателя предыдущего сезона.

Всего с начала эпидемического сезона (28 сентября) до 25 октября гриппом и ОРВИ переболели 1,6% населения страны.

"От гриппа вакцинировались 11605 человек, из них 9055 - в течение 19-25 октября", - говорится в сообщении.

ЦОЗ Украины напоминает, что грипп может привести к тяжелым осложнениям: чаще всего это пневмония, иногда может за 4-5 дней привести к смерти больного. Также нередко развивается сердечная недостаточность. При этом летальность гриппа достаточно низкая - менее 0,1%.

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