Жизнь На Київщині спостерігається ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, – КОВА

2024-02-01 12:30

За минулий тиждень у порівнянні з попереднім захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 39%.

Найвищі рівні захворюваності зареєстровано у Бориспільському районі, найнижчі – у Вишгородському районі.

Минулого тижня в 33 навчальних закладах Київської області були запроваджені обмежувальні заходи – дистанційне навчання: в Бориспільському районі (18), Фастівському (7) та Броварському (7) районах.

Кількість госпіталізованих зросла у порівнянні з попереднім тижнем на 44,8%, госпіталізовано 302 особи, з них – 183 дитини.