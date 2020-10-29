Мир фото Сгоревшую в Чехии деревянную украинскую церковь полностью восстановят

2020-10-29 14:45 66

В Праге решили восстановить сгоревшую церковь святого Михаила. Об этом сообщает посол Украины в Чешской Республике Евгений на своей странице в Twitter.

"По только что обнародованной информации представителя магистрата г. Прага Вита Гофмана, завтра будет объявлено публичный сбор пожертвований на восстановление церкви", - рассказал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

Напомним, в Праге под Петршином, сгорела деревянная церковь Святого Михаила, в начале прошлого века привезенная из Украины. Огонь уничтожил практически все здание, колокольня рухнула. Пламя нанесло большой вред, однако никто не пострадал.

Церковь Святого Михаила была построена во второй половине XVII века в Украине. В первой половине XX века церковь была разобрана и перевезена в Кинские сады, где она стала частью коллекции Этнографического музея. Церковь построена в бойковском стиле с элементами народного барокко. Она имела около 14 метров в длину и 8 метров в ширину. Высота колокольни составляла около 17 метров. С 2008 года храм используется православной церковью.

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