Украина Украинская делегация инициирует срочное заседание по безопасности в ТКГ

2020-10-30 11:40 249

Украинская делегация инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ из-за обострения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ТКГ на странице в Facebook.

"Сегодня, 30 октября, в 0:28 противник совершил обстрел обстрел с направления Пикузы на водяное, используя АГС и подствольные гранатометы.

В результате обстрелов  сепаратистов погибли двое военнослужащих ВСУ. Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма. Украинская делегация инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - говорится в сообщении.

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