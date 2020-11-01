Украина Когда в Украине ударят морозы и какой погоды ждать на Новый год: прогноз синоптика

2020-11-01 11:30 1257

 

Ноябрь 2020 года порадует украинцев теплом, но вскоре придет похолодание, которое снова сменится волной тепла в декабре.

Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По словам синоптика, в первую неделю ноября температура воздуха в Украине будет на уровне +6+11 градусов, потом немного похолодает. Существенно градусы снизятся после 20 ноября - до +6 градусов днем, ночью ожидаются заморозки - до -2-4 градусов мороза.

Горбань подчеркнул, что после 5 декабря станет еще холоднее - днем возможны морозы, но к 14 декабря в Украину придет волна тепла, которое продержится недолго. С 16 декабря температура воздуха опустится до 0 градусов, а с 18 по 20 декабря - до -1-7 мороза.

"Новый год мы встретим с плюсовой температурой: 29 декабря будет +1, а 31-го даже до +3", - сказал он.

Синоптик уточнил, что в конце и середине декабря возможны дождь со снегом.

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