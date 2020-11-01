Мир Ким Чен Ына заметили с бывшей любовницей, несмотря на изчезновение жены

2020-11-01 13:00 324

 

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заметили в компании с его бывшей возлюбленной, 43-летней певицей Хен Сон Воль, передает Times.

Известно, что отношения с ней были прекращены 15 лет назад по настоянию отца Ким Чен Ира.

Хен Сон Воль была замечена рядом с северокорейским лидером в официальных поездках и на военном параде, указано в материале. По предположению издания, она взяла на себя некоторые задачи, которые выполняла младшая сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

При этом супруга главы КНДР Ли Соль Чжу продолжительное время не появляется на публике, напоминает издание. Последний раз ее видели на публике 5 января, когда она пошла с мужем на новогоднее представление в театр в Пхеньяне.

В 2013 году западные СМИ сообщили о казни Хен Сон Воль. Тогда нескольких популярных в этой стране артистов якобы арестовали, обвинили в распространении порнографии, судили и расстреляли из пулеметов.

Однако вскоре она появилась на публике, а ее карьера пошла в гору. Более того, через несколько лет Хен Сон Воль вошла в Центральный комитет Трудовой партии Кореи.

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