Коронавирус Всего за сутки в Словакии сделали бесплатные тесты половине населения

2020-11-02 14:45 273

В Словакии всего за сутки на коронавирус проверили более 2,5 миллиона граждан - это почти половина населения страны.

Как сообщает The Guardian, сдать анализ на Covid-19 можно было бесплатно. Для того, чтобы реализовать это, привлекли более 40 тыс. медиков, военных, полицейских, административных работников и добровольцев. В стране открыли около пяти тысяч точек тестирования.

Из 2,58 млн. граждан, прошедших тестирование, у 25 тыс. 850 человек обнаружили коронавирус.

Второй этап тестирования запланировано на 7-8 ноября.

По данным сайта Worldometers Словакия находится на 68-м месте по количеству заболевших на Covid-19. С момента начала пандемии в стране выявлено 59 тыс. 946 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 219 - смертельные.

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