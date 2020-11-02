Коронавирус "Штраф до 170 тысяч гривен": в полиции предупредили, что нельзя делать украинцам до 31 декабря

2020-11-02 19:30 111

В полиции сообщили, как наказывают за нарушение карантина

По данным пресс-службы столичной полиции, с начала пандемии в Киеве составили более 4 тысяч административных протоколов за нарушения карантина.

Только за последние двое суток правоохранители провели проверку 531 объекта и привлекли к админответственности 53 человека.

Указано, что за невыполнение требований ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса об административных правонарушениях на должностных лиц учреждений составили административные протоколы. За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

Отмечается, что с начала пандемии полицейские составили 4125 административных материалов за правонарушения в этой сфере, среди которых - 1121 протокол на юрлиц за нарушение карантинных ограничений.

При этом 3374 административных материала уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Суды наложили штрафные санкции на правонарушителей более чем на один миллион гривен.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что за полгода украинские правоохранители составили около 30 тыс. админпротоколов за нарушения карантина.

При этом он отметил, что протоколы в основном составляют на владельцев заведений питания, ресторанов, ночных клубов, а граждан стараются только предупреждать.

Вскоре ответственность за несоблюдение правил карантина могут ужесточить. Так, главный санврач Виктор Ляшко предупредил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает, что украинцев за нарушение карантина смогут штрафовать сразу на месте.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов обратился к народным депутатам с просьбой поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.

Там определено, какой штраф за не ношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях. Он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен. Это та сумма штрафа, которая должна накладываться на людей, которые не соблюдают эти правила".

Напомним, что Кабинет министров на заседании 13 октября продлил действие адаптивного карантина в Украине до конца 2020 года. По всей территории страны действуют правила соблюдения условий социальной дистанции в 1,5 м и масочного режима.

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