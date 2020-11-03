Украина Нацполиция разоблачила международную группировку торговцев людьми

2020-11-03 14:16 222

На территории Украины действовала транснациональная группировка торговцев людьми, которая вербовала украинцев для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу, сообщает 112.ua.

По данным Нацполиции, в течение пяти лет были завербованы более 200 украинцев.

"Нацполиция разоблачила транснациональную преступную группировку торговцев людьми", - сообщает пресс-служба НПУ.

Так, правоохранители разоблачили пять участников транснациональной организованной группы, занимавшиеся торговлей людьми. Фигуранты - жители Одесской области и Крыма, которые, начиная с 2015 года, вербовали украинцев и перемещали их в Республику Турции. Там передавали местным сообщникам. В течение пяти лет фигуранты завербовали более 200 украинцев.

Полицейские установили, что за одного проданного украинца торговцы людьми получали до трех тысяч долларов.

Завербованных вовлекали в преступную деятельность, связанную с контрабандой мигрантов. Пострадавшие должны были нелегально перемещать мигрантов из стран Юго-Западной Азии в страны Европы. При этом злоумышленники скрывали факт наличия уголовной ответственности за перевозку нелегальных мигрантов в тех странах, куда их перевозили.

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