Украина На Украину надвигается серьезное похолодание: синоптик назвала дату

2020-11-03 18:30 639

 

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода с 4 по 8 ноября.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в среду, 4 ноября, осадков не ожидается, но в четверг возможны несущественные осадки на западе и севере.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от + 9 до + 14 градусов. На юге и востоке прогнозируется теплая погода - от + 12 до + 17 градусов. Также ожидаются периодические туманы.

В Киеве осадков не ожидается, погода днем будет комфортной - в пределах +10 градусов.

В четверг, 5 ноября, синоптик обещает дожди и похолодание до +5 градусов.

Отметим, с 6-8 ноября синоптик обещает сухую погоду без сильных похолоданий.

Существенное понижение температуры воздуха ожидается со второй половины следующей недели.

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