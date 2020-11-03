Украина Гривна ушла в крутое пике, Нацбанк принял экстренные меры: будет ли доллар по 30

2020-11-03 20:00 411

Угроза девальвации гривны с каждным днем будет расти

Об этом пишет Минфин.

Проблем рынку валют доставляли местные выборы, неопределенность в переговорах с МВФ, новая вспышка китайского вируса, а также публичные разборки руководства НБУ.

Чтобы потушить "пожары" на рынке, Нацбанк пошел на экстренные меры и продал на межбанке $147,5 млн, плавно повысив свои ценники с 28,34 до 28,505 грн. Но даже эти меры не смогли сдержать рост курса, из-за чего доллар дошел до отметки 28,45/$.

По прогнозщам экспертов, сейчас на курс доллара будут влиять несколько факторов:

Эффект первого рабочего дня месяца и хозяйственная деятельность клиентов, а также вывод дивидендов «дочками» иностранных компаний;

Интервенции НБУ, поведение нерезидентов и президентские выборы в Соединенных Штатах;

Аукцион Минфина, запланированный на сегодня, 3 ноября, по размещению ОВГЗ и ликвидность банков.

Аналитики прогнозируют, что межбанковский курс доллара по отношению к гривне до конца недели будет находиться в коридоре покупок и продаж 28,25 — 28,70 грн/$. По евро из-за продолжения валютных ралли на внешних рынках — 32,75 -33,80 грн.

Что касается курса доллара в обменниках, то он, вероятно, взлетит в пределах 28,3-28,7 грн/$, а в банках - 28,10-28,80 грн/$.

Ранее мы рассказывали, что доллар рекордно ударил по гривне. Сегодня, 3 ноября, сто долларов поднимутся на небывалую в последнее время отметку: +13,2 гривны.

Евро также преломит ситуацию, прервав череду падений. Торги на межбанке откроются с +4,42 гривны.

Таким образом, курс валют, определенный Национальным банком на сегодняшний день, выглядит следующим образом:

$100 – 2858,27 грн;

100 евро – 3329,17 грн.

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