Гривна ушла в крутое пике, Нацбанк принял экстренные меры: будет ли доллар по 30

Угроза девальвации гривны с каждным днем будет расти
Об этом пишет Минфин.
Проблем рынку валют доставляли местные выборы, неопределенность в переговорах с МВФ, новая вспышка китайского вируса, а также публичные разборки руководства НБУ.
Чтобы потушить "пожары" на рынке, Нацбанк пошел на экстренные меры и продал на межбанке $147,5 млн, плавно повысив свои ценники с 28,34 до 28,505 грн. Но даже эти меры не смогли сдержать рост курса, из-за чего доллар дошел до отметки 28,45/$.
По прогнозщам экспертов, сейчас на курс доллара будут влиять несколько факторов:
Аналитики прогнозируют, что межбанковский курс доллара по отношению к гривне до конца недели будет находиться в коридоре покупок и продаж 28,25 — 28,70 грн/$. По евро из-за продолжения валютных ралли на внешних рынках — 32,75 -33,80 грн.
Что касается курса доллара в обменниках, то он, вероятно, взлетит в пределах 28,3-28,7 грн/$, а в банках - 28,10-28,80 грн/$.
Ранее мы рассказывали, что доллар рекордно ударил по гривне. Сегодня, 3 ноября, сто долларов поднимутся на небывалую в последнее время отметку: +13,2 гривны.
Евро также преломит ситуацию, прервав череду падений. Торги на межбанке откроются с +4,42 гривны.
Таким образом, курс валют, определенный Национальным банком на сегодняшний день, выглядит следующим образом:
$100 – 2858,27 грн;
100 евро – 3329,17 грн.
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