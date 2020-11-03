Украина Украинцам озвучили важные требования для пенсий, что важно знать: "Смогут выйти только те, кто..."

2020-11-03 22:00 219

С украинцами поделились важной информацией по поводу получения пенсий

Украинским жителям рассказали о том, как получать пенсию в следующем году

Теперь гражданам Украины, которые к 60 годам не проработали 18 лет, придется работать до 65 лет.

Об этом сообщают на канале "Что будет завтра?" в YouTube.

Общие правила по поводу того, сколько нужно стажа для получения пенсионных выплат, указаны в специальном законопроекте "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Постепенно требования, которые касаются трудового стажа, будут увеличиваться каждый год на 12 месяцев. Такое важное требование будет длиться еще 8 лет, вплоть до 2028 года.

Теперь украинцы, которые имеют рабочий стаж свыше 18-ли лет, уже со следующего года смогут выйти на пенсию в 65 лет. Также гражданам сообщили, что через два года стаж будет увеличен еще на один год. Таким же образом, уже через три года, в 2023 году, стаж будет не 18, а 20 лет.

Жителям нашей страны также рассказали, что в 2028 году работать придется 25 лет, чтобы получать выплаты пенсий в 65 лет. А также гражданам важно знать о том, кто сможет получать пенсию в 60 лет.

К примеру, на следующий год украинские граждане, возрастом 60 лет, которые рассчитывают на пенсию, должны иметь стаж не менее 28 лет. Таким образом, исходя из этих цифр, можно сделать вывод, что требования опять таки увеличиваются.

При всем этом, есть возможность купить или же докупить себе 12 месяцев стажа. На данный момент, это обойдется украинцу в круглую сумму, а точнее в 31 680 гривен. Например, в первом месяце этого года данная сума составляла 24 937 гривен.

Для того, чтобы получать выплаты пенсии в 2020 году, в 60 лет, необходимо иметь 28 лет трудового стажа. Чтобы иметь пенсию в 63 года, нужно для этого, как минимум, 18 лет стажа. А получать пенсию в 65 лет сможет каждый украинец, который проработал от 15-ти до 18-ти лет.

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