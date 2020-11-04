Коронавирус Эрдоган объявил о новых карантинных ограничениях в Турции - что изменится

2020-11-04 13:12 258

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Как сообщает Haberturk, граждане страны отныне должны неукоснительно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и меры гигиены.

"Мы вводим гибкий график работы в госучреждениях и частном секторе. Будут усилены проверки на рынках. До 22.00 ограничивается время работы кафе, ресторанов, свадебных салонов, театров, кинотеатров, бассейнов, парикмахерских", – сказал Эрдоган.

При этом турецкий лидер успокоил, по его словам ситуация с коронавирусом в стране"контролируемая". Также он пообещал, что до конца года страна получит одну или несколько вакцин, разработанных в зарубежных странах.

"Весной мы также предложим нашим гражданам собственные вакцины", – заверил Эрдоган.

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