Украина За время выборов в Украине открыто 1 021 уголовное дело по фактам нарушений

2020-11-04 14:16 243

С начала избирательной кампании перед местными выборами в Украине открыто 1 021 уголовное производство, 97 лицам сообщено о подозрении. 

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 021 уголовном производстве: 623 открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 398 - связаны с избирательным процессом. По 79 уголовным производствами 97 лицам сообщено о подозрении", -  сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что за период с 5 сентября по 4 ноября 2020 года в целом поступило 15 790 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. 

Составлено 2336 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Лидеры восьми оппозиционных партий Грузии не признали результаты выборов

2020-11-04 13:44 249

Штаб Трампа через суд добивается прекращения обработки бюллетеней в Неваде

2020-11-04 09:14 330

Выборы в США: голосование завершено, лидирует демократ Джо Байден

2020-11-04 08:38 459

Нацполиция разоблачила международную группировку торговцев людьми

2020-11-03 14:16 498

Еще новости в разделе "Украина"

Кличко рассказал о новой вирусной опасности для киевлян

2020-11-04 15:12 195

За время выборов в Украине открыто 1 021 уголовное дело по фактам нарушений

2020-11-04 14:16 243

Следователи ГБР по решению Печерского суда провели обыски в Гостаможне

2020-11-04 10:39 321

фото Covid-19 подтвердился у нардепа из Слуги народа и главы делегации в ПАСЕ

2020-11-04 10:12 333
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Кличко рассказал о новой вирусной опасности для киевлян 2020-11-04 15:12 195
За время выборов в Украине открыто 1 021 уголовное дело по фактам нарушений 2020-11-04 14:16 243
Следователи ГБР по решению Печерского суда провели обыски в Гостаможне 2020-11-04 10:39 321
фото Covid-19 подтвердился у нардепа из Слуги народа и главы делегации в ПАСЕ 2020-11-04 10:12 333

Лента

17:00 В США сенатором впервые избрали открытого трансгендера
16:30 Критерии для "черных" зон: три региона Украины уже претендуют на полный локдаун
15:46 Евродепутаты выступили против идеи Зеленского распустить Конституционный суд
15:12 Кличко рассказал о новой вирусной опасности для киевлян
14:45 В ВОЗ рассказали о простом способе отличить коронавирус от сезонного гриппа
14:16 За время выборов в Украине открыто 1 021 уголовное дело по фактам нарушений
13:44 Лидеры восьми оппозиционных партий Грузии не признали результаты выборов
13:12 Эрдоган объявил о новых карантинных ограничениях в Турции - что изменится
12:43 В Грузии вместо локдауна вводят стратегию жестких точечных ограничений
12:16 Как в Украине бесплатно получить консультацию медиков по вопросам covid-19