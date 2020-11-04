Украина За время выборов в Украине открыто 1 021 уголовное дело по фактам нарушений

2020-11-04 14:16 243

С начала избирательной кампании перед местными выборами в Украине открыто 1 021 уголовное производство, 97 лицам сообщено о подозрении.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 021 уголовном производстве: 623 открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 398 - связаны с избирательным процессом. По 79 уголовным производствами 97 лицам сообщено о подозрении", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что за период с 5 сентября по 4 ноября 2020 года в целом поступило 15 790 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Составлено 2336 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

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