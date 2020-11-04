Украина В Украине начнут проверять получателей субсидий: кого коснется

2020-11-04 18:30 627

Среди субсидиантов в Украине много владельцев элитной недвижимости, а также тех, кто получает зарплаты в конвертах. Поэтому Министерство финансов Украины собирается устраивать проверки тех, кто уже оформил субсидию.

Сообщается, что проверки субсидиантов будут проводиться в три этапа:

перед назначением выплаты;

во время получения выплаты;

в течение трех лет после отмены выплаты.

Если же во время проверки будет выявлено, что субсидиант получает льготу неправомерно, то уплаченные ранее средства нужно будет вернуть государству. Сделать это нарушители могут добровольно или же через суд.

Ежегодно на субсидии из государственного бюджета тратят десятки миллиардов гривен. Это деньги каждого налогоплательщика. Их собирают со всех, чтобы после помочь тем, кто сам не может оплатить коммуналку.

Однако в число льготников часто попадают те, кто на самом деле в помощи не нуждаются.

Нигде в Европе человек, у которого есть свое жилье, не получает субсидию от государства. Чаще всего, если семья не может содержать недвижимость, ее продают и арендуют жилье дешевле. В Украинских реалиях такая схема не работает.

Эксперты объясняют парадокс с квартирами тем, что в свое время владельцы приватизировали свою недвижимость бесплатно. Поэтому наличие недвижимости не отображает их материальное состояние.

Среди тех, кто нечестно получают субсидии, есть и те, кто скрывают свои реальные доходы. Можно получать достойную зарплату в конверте, но все равно обращаются за выплатой от государства.

Отсутствие культуры уплаты налогов приводит к тому, что бюджет недополучает миллиарды долларов, а те деньги, которые все-таки удалось собрать, распределяют неэффективно: помощь получают не только нуждающиеся.

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