В Украине начнут проверять получателей субсидий: кого коснется

Среди субсидиантов в Украине много владельцев элитной недвижимости, а также тех, кто получает зарплаты в конвертах. Поэтому Министерство финансов Украины собирается устраивать проверки тех, кто уже оформил субсидию.
Сообщается, что проверки субсидиантов будут проводиться в три этапа:
Если же во время проверки будет выявлено, что субсидиант получает льготу неправомерно, то уплаченные ранее средства нужно будет вернуть государству. Сделать это нарушители могут добровольно или же через суд.
Однако в число льготников часто попадают те, кто на самом деле в помощи не нуждаются.
Нигде в Европе человек, у которого есть свое жилье, не получает субсидию от государства. Чаще всего, если семья не может содержать недвижимость, ее продают и арендуют жилье дешевле. В Украинских реалиях такая схема не работает.
Эксперты объясняют парадокс с квартирами тем, что в свое время владельцы приватизировали свою недвижимость бесплатно. Поэтому наличие недвижимости не отображает их материальное состояние.
Среди тех, кто нечестно получают субсидии, есть и те, кто скрывают свои реальные доходы. Можно получать достойную зарплату в конверте, но все равно обращаются за выплатой от государства.
Отсутствие культуры уплаты налогов приводит к тому, что бюджет недополучает миллиарды долларов, а те деньги, которые все-таки удалось собрать, распределяют неэффективно: помощь получают не только нуждающиеся.
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