Коронавирус Власти Польши пошли на крайние меры - в стране вводят жесткий локдаун

2020-11-05 15:02 294

В Польше в связи с ростом случаев заражения коронавирусом вводят ряд новых карантинных ограничений. Они вступят в силу 7 ноября и будут действовать как минимум до 29 ноября, передает телеканал TVN24.

"Все учреждения культуры - театры, кино, галереи - будут временно закрыты", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий

"Мы хотим ограничить мобильность передвижения. Ограничение контактов - это единственный эффективный способ", - добавил Моравецкий.

Также будут введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Номера в отелях станут доступны только для гостей, находящихся в командировке.

"В торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, аптеки и пункты обслуживания", - отметил глава польского правительства.

С понедельника, 9 ноября, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение. Ранее дистанционно обучались ученики 4-8 классов и средних школ.

Премьер также заявил, что если число инфицированных превысит 70-75 случаев на 100 тысяч населения, то в Польше будет введен национальный карантин и запрет на поездки.

Напомним, ранее в Польше были побиты антирекорды по COVID-19. В стране зафиксировали 24 692 новых случаев коронавируса, скончались 373 человека.

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