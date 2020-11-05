Спорт Мирча Луческу признался, что гордится тем, как Динамо проиграло в Лиге чемпионов

2020-11-05 09:38 279

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды от Барселоны (1:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы выступили хорошо, но мы плохо начали игру. Конечно, когда Месси вбегает в штрафную, его очень сложно остановить. Затем мы играли намного лучше и имели голевых возможностей, в том числе и несколько выходов один на один. Но отсутствие опыта у наших игроков сыграло значительную роль в реализации этих моментов.

Я горжусь своей командой. Барселона сразу бросилась в атаку, но мы начали ловить их на быстрых контратаках. Хотя следующий матч будет совсем другим, потому что соперник нас изучил, мы все равно можем чувствовать себя уверенно. Мы много работали над планированием этой игры. Мы знали, как закрыть свободные зоны и сужать пространство.

Я думаю, что мы заслужили по крайней мере ничью, но в этих обстоятельствах, с отсутствием большого количества игроков, я доволен своими ребятами", - цитирует Луческу официальный сайт УЕФА.

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