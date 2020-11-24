Спорт Динамо - Барселона: Сегодня команда Луческу встретится с каталонским грандом

2020-11-24 12:43 98

Сегодня киевское "Динамо" на своем поле проведет непростой поединок против мирового гранда - каталонской "Барселоны". Киевская команда очень неплохо показала себя в Барселоне и в Киеве попытается справиться с испанским суперклубом, который в последнее время испытывает определенные трудности. Тем не менее, Барсу одолеть очень непросто.

"Динамо" подходит к матчу с "Барселоной" в куда более удобных условиях, чем в начале месяца. Тогда у Луческу выпала половина основы из-за коронавируса, что не помешало "Динамо" показать хороший футбол.

Сейчас ситуация благоприятней, но из-за ковида точно не сыграют Сидорчук, Цыганков и Родригес. Зато в обороне у "Динамо" практически оптимальный состав. Игра чемпионата Украины против "Ингульца" показала, что киевская команда на хорошем ходу. 

А вот у каталонцев после матчей сборных сплошные проблемы. На выходных каталонцы проиграли в Мадриде "Атлетико". Еще и серьезную травму получил основной защитник Пике. Жерра выпал из футбола на 6-8 месяцев. Кроме Пике, травму в игре с "Атлетико" получил Роберто, который также пропустит игру в Киеве. Кроме этого, Куман еще и предоставил отдых Месси и Де Йонгу.

КОГДА: 24 ноября, 22:00

ГДЕ:  Киев, НСК "Олимпийский"

СТАТУС: Лига чемпионов, 4 тур

ТРАНСЛЯЦИЯ:  смотреть поединок можно на канале "Футбол 1"

Группа G

 

1. "Барселона" - 9 очков

2. "Ювентус" - 6

3. "Динамо" - 1

4. "Ференцварош" - 1

 

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