Украина Верховная Рада повысила размер помощи детям с тяжелыми болезнями

2020-11-05 21:30 168

 

Верховная Рада приняла решение увеличить помощь детям с тяжелыми болезнями до двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста.

Верховная Рада Украины 5 ноября поддержала за основу законопроект №2024, который предусматривает повышение государственной помощи детям с тяжелыми болезнями. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проголосовали 287 депутатов.

Согласно пояснительной записке к проекту, в Украине около 70 тыс. детей болеют тяжелыми болезнями. Для социальной защиты таких детей выплачивается ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн).

Однако, учитывая, что прожиточные минимумы для детей составляют в среднем 48,29% и 49,14% к прогнозированному фактическому размеру прожиточного минимума, такая государственная помощь не дает возможности обеспечивать детей лекарствами и соответствующим питанием.

Поэтому Верховная Рада приняла решение увеличить помощь детям до двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. Прожиточный минимум на детей до шести лет сейчас составляет 1859 грн, а на детей старше шести – 2318 грн.

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