Украина В Украине резко подорожают популярные продукты

2020-11-07 10:00 333

 

Украинцев предупредили о резком скачке цен на некоторые продукты

В ноябре-декабре мучные кондитерские изделия в Украине подорожают на 8-10%.

Об этом заявил президент Ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк.

По его данным, в октябре закупочная цена муки, растительного масла, сахара и другого агросырья повысилась на 10-20% (с начала 2020 года — на 30-50%), что приведет к стремительному подорожанию мучной и хлебопекарной кондитерской продукции.

Балдынюк отметил, что сильней всего повышение цен отразится на "социальной кондитерке" (крекере, галетном, сахарном и затяжном печенье), поскольку мука имеет значительную долю в себестоимости перечисленной продукции.

Президент Ассоциации "Укркондпром" сообщил, что украинские изготовители кондитерки уже понесли дополнительные убытки на сумму порядка 40 миллионов гривен в течение октября из-за подорожания сырья и потому вынуждены повысить стоимость своей продукции.

По его прогнозу, в последние два месяца года рост цен на мучную кондитерскую продукцию может составить 8-10%, что станет причиной ослабления ее конкурентных преимуществ на внешних рынках и сокращению темпов экспорта.

В октябре закупочная стоимость сахара в сравнении с сентябрем увеличилась на 21,1%. Пшеничная мука высшего сорта за август-октябрь подорожала на 30%, семена подсолнечника — на 28,5%, маргарин и патока — примерно на 7%.

Напомним, ранее мы писали, что к Новому году ожидается подорожание муки, хлеба и овощей. По мнению экспертов, главными причинами повышения цен на продукты являются экономическая и спекулятивная составляющие.

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