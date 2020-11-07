В Украине создадут единый социальный реестр для упрощения оформления пособий и других выплат

Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации работают над проектом положения о единой информационной системе социальной сферы. Одна из главных задач проекта - создание единого социального реестра на базе реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда и его интеграция с другими государственными базами данных.
Об этом сообщается в Facebook Минсоцполитики.
Как считают в ведомстве, проект обеспечит постепенный отказ от бумажных справок и документов, необходимых для определения права на государственные пособия и льготы. Кроме того, будут упрощены технологии централизованного и прямого перечисления пенсий и других социальных выплат.
В электронной форме можно будет обратиться за такими видами государственной социальной помощи:
В электронном виде можно будет проверить и получить информацию о:
А также, при необходимости, станет возможно онлайн сформировать справку о заработной плате, уплаченных страховых взносах, размере пенсии.
Уже к 1 декабря 2020 года Минсоцполитики вместе с Минцифры подаст проект на рассмотрение Кабинета министров.
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