Украина В Украине создадут единый социальный реестр для упрощения оформления пособий и других выплат

2020-11-07 11:00 216

Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации работают над проектом положения о единой информационной системе социальной сферы. Одна из главных задач проекта - создание единого социального реестра на базе реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда и его интеграция с другими государственными базами данных.

Об этом сообщается в Facebook Минсоцполитики.

 Как считают в ведомстве, проект обеспечит постепенный отказ от бумажных справок и документов, необходимых для определения права на государственные пособия и льготы. Кроме того, будут упрощены технологии централизованного и прямого перечисления пенсий и других социальных выплат.

В электронной форме можно будет обратиться за такими видами государственной социальной помощи:

  • пособия на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство;
  • пособия на детей одиноким матерям;
  • помощь при усыновлении ребенка;
  • пособия на детей, больных тяжелыми заболеваниями;
  • пособия на ребенка, получившего тяжелую травму, требующего трансплантации органа или паллиативной помощи;
  • государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

В электронном виде можно будет проверить и получить информацию о:

  • социальном статусе гражданина;
  • общеобязательном государственном социальном страховании;
  • пенсионном удостоверении и пенсионном деле;
  • инвалидности (группе, подгруппе, причине инвалидности и сроке, на который она назначена).

А также, при необходимости, станет возможно онлайн сформировать справку о заработной плате, уплаченных страховых взносах, размере пенсии.

Уже к 1 декабря 2020 года Минсоцполитики вместе с Минцифры подаст проект на рассмотрение Кабинета министров.

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