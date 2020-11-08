Украина Налоговая сможет следить за банковскими счетами украинцев

2020-11-08 11:00 333

К чему приведет раскрытие банковской тайны

Идея предоставить доступ налоговым органам к информации о движении средств по счетам юридических и физических лиц отнюдь не новая, рассказывает финансовый аналитик изданию Obozrevatel, который в разное время являлся советником руководителей нескольких банков, Василий Невмержицкий.

«Другой вопрос, что реализовать эту идею полноценно очень затруднительно в свете серьезного общественного резонанса. Это касается далеко не только Украины. Тем не менее такие попытки предпринимаются и предпринимались прежде...В настоящий момент доступ к такой информации у налоговой есть только по решению суда», – рассказывает эксперт.

Поддержит ли Рада такие инициативы – вопрос дискуссионный. И лежит он исключительно в политической, а не в экономической плоскости. Хотя надо отметить, что даже такая формулировка существенно сужает возможности налоговых органов. Даже если законопроект примут, налоговая сможет получать данные только по запросу и только за конкретный промежуток времени.

«У налоговых органов есть и другие способы оценить полноценность уплаты налогов. Например, путем сравнения доходов и расходов граждан. Для этого вовсе не обязательно иметь доступ к счету. Должен отметить, что такой подход куда более реалистичен и применяется многими странами мира», – подытожил Невмержицкий.

Кабмин предлагает:

- раскрывать по письменному требованию налогового органа банковской тайны о состоянии счетов должника, движения денежных средств на счетах, остатка средств на счетах, найма (аренды) банковского сейфа. Правда, для этого нужно иметь решение суда о взыскании налогового долга;

- если за шесть месяцев погасить долг, то штрафы и пени, начисленные по состоянию на 1 марта 2020 года, спишут;

- без обращения в суд налоговый долг можно будет списывать с банковского счета.

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