Украина Украинцам рассказали, сколько стоит докупить стаж для пенсии

2020-11-08 13:00 255

Несмотря на новое разделение пенсионеров на категории, а также надбавки и социальные гарантии, в 2021 году будет введено и обновленное требование к пенсионному стажу.

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля".

Так в 2021 году граждане, не имеющие минимум 18 лет стажа к 60 годам, будут вынуждены работать еще 5 лет – до 65.

Такое требование прописано в Законе Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании».

Кроме того, требование к минимальному количеству стажа будет ежегодно повышаться - ежегодно до 2028 года на 12 месяцев.

То есть в 2022 году для выхода на пенсию в 65 нужно будет уже 19 лет стажа, в 2023 – 20 лет, в 2024 – 21 год, в 2025 – 22 года, в 2026 – 23 года, в 2027 – 24 года и в 2028 – 25 лет.

А вот выйти на пенсию в 60 лет смогут те, кто накопит 28 и более лет стажа. Украинцы также имеют возможность докупить недостающий стаж – в 2021 году 1 год стажа обойдется в 31 680 гривен.

То есть требованием для выхода на пенсию является:

в 60 лет - наличие более 28 лет стажа;

в 63 года – от 18 до 28 лет стажа;

в 65 лет – от 15 до 18 лет стажа.

Поэтапное повышение требование к стажу для выхода на пенсию в Украине привело к тому, что сейчас 40-летним украинцам, желающим в будущем выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 15 лет стажа.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые украинцы смогут удвоить пенсионный стаж. Такая норма прописана в законодательстве и касается работников вредных производств, а также некоторых медиков.

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