Украина В Украине прекращают плановые операции в больницах из-за коронавируса: названа дата

2020-11-09 19:00 24

Из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции Украина переходит на второй этап реагирования - с 9 ноября в стране отменили все плановые операции и госпитализации.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы продолжаем разворачивать и увеличивать количество коек в медучреждениях. С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены. Больницы принимают только коронавирусных больных и ургетных (требующих неотложной помощи,- "Апостроф") пациентов", - сказал Ляшко.

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