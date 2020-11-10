Спорт "Выиграл не Covid, а "Шахтер". Срна ответил Луческу, обвинившему коронавирус в проигрыше "Динамо"

2020-11-10 18:00 36

Экс-капитан "Шахтера" и член тренерского штаба команды Дарио Срна ответил наставнику киевского "Динамо" Мирче Луческу, который обвинил в проигрыше своих подопечных Covid-19, а не уровень игры "горняков".

Соответствующее заявление Дарио Срна сделал в комментарии официальному сайту "Шахтера".

- Дарио, поздравляем с победой! Насколько важно было выиграть у такого принципиального соперника, как киевское "Динамо"?

- Спасибо за поздравления. Очень важная победа для нас. Мы знали, в какой ситуации находимся: перед игрой у "Динамо" было +4 очка. И, не дай Бог, негативный результат для нас… Это значило бы, что мы сделали еще один большой шаг назад. Но победой мы сделали большой шаг вперед. Все впереди. Поздравляю команду с 3 очками! Сейчас нужно отдохнуть, сборникам - сыграть и вернуться без травм, и будем готовиться к "Александрии".



- Как оцените в целом игру "Шахтера"?

- Игра была хорошей. С первых минут было видно, что и "Динамо" играет аккуратно, и мы. Забили очень хороший гол. Затем - удаление, которое пошло нам на пользу, и оно чистейшее. Еще раз поздравляю "Шахтер" с хорошей игрой и хорошим результатом. Двигаемся дальше.



- Ранее "Шахтер" столкнулся с такой ситуацией, когда много футболистов заболело коронавирусом. Сейчас такая же проблема у "Динамо". Выглядел ли соперник из-за этого слабее и насколько?

- К сожалению, мы сегодня живем в таком мире, когда каждый день кто-то может заразиться. Мы были в такой же ситуации перед "Реалом", как "Динамо" сейчас. Но мы не рассматривали вариант с переносом матча и не предлагали этого делать своим соперникам. Потому что есть регламент, который нужно исполнять. У "Динамо" было достаточно хороших футболистов, вышедших на поле. Надеюсь, что все быстро выздоровеют и вернутся на футбольное поле!



- Последняя встреча с "Динамо" была в рамках Суперкубка Украины, когда киевляне победили. Насколько сейчас отличалась игра и вообще тактическая составляющая?

- Я уже говорил, что Суперкубок - не наш трофей. Для нас самое важное - выиграть чемпионат Украины. Как для нас, так и для "Динамо", потому что напрямую попадаешь в Лигу чемпионов. Это то соревнование, где мы хотим показать себя на хорошем уровне. Повторюсь, сделали большой шаг вперед, но все еще открыто: у "Динамо" на балл больше, чем у нас. Мы должны больше не терять очки.



- Вы выступали под руководством Мирчи Луческу в "Шахтере". Какие эмоции, когда выигрываешь у экс-наставника?

- Эмоции хорошие. А когда проигрываешь, и не только Луческу, а любому сопернику, то эмоции не очень. Но я уже не буду комментировать Луческу. У нас наш новый тренер - у него хорошая дорога и хорошая команда. Надеемся, в будущем будем показывать такой футбол, как сейчас.

- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что выиграл Covid.

- Выиграл не Covid, а "Шахтер".

Стоит отметить, что после матча "Шахтер" - "Динамо" румынский наставник заявил, что "выиграл Covid, но проиграл fair play": "Это мой комментарий. Я бы никогда не играл в таких условиях такой важный матч, даже, если бы представлял другую сторону".

Напомним, в воскресенье, 8 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский" "Динамо" проиграло "Шахтеру" с разгромным счетом 0:3.

До этого стало известно, что в киевской команде 12 игроков заболели Covid-19.

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