Коронавирус С наступлением холодов агрессивность коронавируса растет

2020-11-11 15:14 33

Как сообщила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская в интервью Алесе Бацман, течение коронавирусной болезни, как и любого инфекционного заболевания, зависит от трех основных факторов - дозы возбудителя, его агрессивности и реакции иммунитета.

"Чем большая доза возбудителя попадает в организм, тем, как правило, тяжелее протекает заболевание", - предупредила врач.

По ее словам с наступлением холодов начался коронавирусный сезон, во время которого агрессивность инфекции растет.

"Есть штаммы менее агрессивные, а есть более агрессивные. Сейчас коронавирусный сезон. Он себя как рыба в воде чувствует, особенно с наступлением холодов. И поэтому его агрессивность, понятно, будет расти", - добавила Голубовская.

Что касается третьего фактора - реакции иммунитета, - инфекционист подчеркнула, что при заболевании COVID-19 происходит катастрофический ответ, направленный против своего организма.

"На сегодняшний день считается, что это дозозависимый процесс. Чем больше вируса попадает, тем агрессивнее иммунная система на него реагирует и тем сильнее, в том числе, поражает свои органы. Вот такое своеобразное заболевание", - напомнила врач и призвала максимально минимизировать количество возбудителя коронавируса

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Ливан вводит полный локдаун - на улицы выпустят армейские спецпатрули

2020-11-10 14:12 54

Ученые впервые назвали витамин, который спасает от тяжелой формы COVID-19

2020-11-09 15:46 1218

В Украине за сутки снова около девяти тысяч новых случаев Covid-19

2020-11-09 11:40 75

После выборов в Украине резко возросло число новых случаев инфицирования

2020-10-28 13:44 651

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине вводят карантин выходного дня

2020-11-11 16:30 6

С наступлением холодов агрессивность коронавируса растет

2020-11-11 15:14 33

Ученые выяснили, что Covid-19 вызывает серьезные нарушения психики

2020-11-11 11:38 84

В Украине за сутки 10 611 новых случаев Covid-19 - где сегодня опасно

2020-11-11 10:15 444
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине вводят карантин выходного дня 2020-11-11 16:30 6
С наступлением холодов агрессивность коронавируса растет 2020-11-11 15:14 33
Ученые выяснили, что Covid-19 вызывает серьезные нарушения психики 2020-11-11 11:38 84
В Украине за сутки 10 611 новых случаев Covid-19 - где сегодня опасно 2020-11-11 10:15 444

Лента

16:30 В Украине вводят карантин выходного дня
15:46 В МОЗ пояснили, что делать, если в защитной маске становится трудно дышать
15:14 С наступлением холодов агрессивность коронавируса растет
14:45 Коронакризис: С начала года товарооборот Украины упал на 8 млрд долларов
14:11 Великобритания выдворила со своей территории белорусских дипломатов
документ 13:44 Полиция Украины срочно закрыла уголовное производство в отношении Байдена
СМИ 13:12 Конституционный суд открыл производство по нарушению карантина Зеленским
12:43 Сепаратисты сегодня обстреляли украинские позиции крупным калибром, ранен солдат ВСУ
12:16 Подержанные иномарки из ЕС ударили по украинскому рынку электромобилей
11:38 Ученые выяснили, что Covid-19 вызывает серьезные нарушения психики