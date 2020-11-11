Украина Доллар "разорвет" гривну, украинцев ошарашили прогнозом по курсу валют: "В ближайшее время..."

2020-11-11 20:00 1686

 

Эксперт раскрыл прогноз на курс доллара в Украине

Аналитик Андрей Шевчишин рассказал, какой курс ожидать украинцам в ближайшее время. 11 ноября доллар на межбанке продавался на уровне в 28,17 грн.

В дальнейшем курс ожидает рост, пишет Сегодня. Как сообщил Шевчишин, в скором времени курс будет составлять 28,15-28,25 грн/долл. На ситуацию влияет информация о снижении объема золотовалютных резервов Украины. А также не последние роли играют встреча главы НБУ с представителями МВФ в США и рост числа заразившихся китайским вирусом.

Аналитик отметил, что днями ранее не было больших драйверов для движения. На рынок не повлияло даже размещение ОВГЗ. Тем не менее нерезиденты продолжают выходить из гривневых облигаций и "сидят в гривне", это формирует навес ликвидности для входа в доллар или закупки новых облигаций по более высокой доходности.

Напомним, эксперт Михаил Кухар рассказал, каким будет курс до конца 2020 года.

Так, курс гривны не должен обвалиться в пропасть, ведь природный коридор по макропоказателям в этом году - 27-29 грн. На данный момент в Украине доллар стоит примерно 28 грн и до конца года его рост прогнозируется до 28-28,5 грн/дол.

Этот год в Украине - год притока валюты, так как спрос на валюту формируют импортеры.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

НБУ резко изменил курс валют, сокрушительный удар по доллару и евро: что будет с гривной

2020-11-08 14:00 975

Не имеют права требовать: украинцам разъяснили важный момент с тестами ПЦР

2020-11-05 18:30 1038

Доллар "порвет" гривну, появился неожиданный прогноз: "В конце декабря..."

2020-11-04 22:00 4263

Гривна ушла в крутое пике, Нацбанк принял экстренные меры: будет ли доллар по 30

2020-11-03 20:00 2076

Еще новости в разделе "Украина"

Доллар "разорвет" гривну, украинцев ошарашили прогнозом по курсу валют: "В ближайшее время..."

2020-11-11 20:00 1686

В МОЗ пояснили, что делать, если в защитной маске становится трудно дышать

2020-11-11 15:46 570

Сепаратисты сегодня обстреляли украинские позиции крупным калибром, ранен солдат ВСУ

2020-11-11 12:43 42

КАРТА Украинских водителей предупредили о серьезной опасности на дорогах

2020-11-11 09:40 69
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Доллар "разорвет" гривну, украинцев ошарашили прогнозом по курсу валют: "В ближайшее время..." 2020-11-11 20:00 1686
В МОЗ пояснили, что делать, если в защитной маске становится трудно дышать 2020-11-11 15:46 570
Сепаратисты сегодня обстреляли украинские позиции крупным калибром, ранен солдат ВСУ 2020-11-11 12:43 42
КАРТА Украинских водителей предупредили о серьезной опасности на дорогах 2020-11-11 09:40 69

Лента

22:00 Садовый: Карантин выходного дня – это глупость, Львов не будет принимать глупых решений
21:30 Алиев собирается сбить с Армении компенсацию причиненного ущерба
21:00 В Кабмине объяснили, почему в Украине не проводят массовое тестирование на COVID
20:30 Вещевые рынки Украины будут закрываться на выходные
20:00 Доллар "разорвет" гривну, украинцев ошарашили прогнозом по курсу валют: "В ближайшее время..."
19:30 Шмыгаль заявил, что бездействие поведет к тому, что в больницах мест не будет даже в коридорах
19:00 В Украине ввели общенациональный карантин: что это значит и какие ограничения
18:30 Разумков заразился коронавирусом
18:00 В Армении оппозиция потребовала отставки Пашиняна до полуночи
17:30 Украина получит вакцину от COVID-19 по специальной цене – Ляшко