Украина Сегодня в Украине ожидается мокрый снег

2020-11-15 00:07 42

В воскресенье, 15 ноября в Украине похолодает. И, хотя антициклон на выходных отгоняет осадки, местами возможен мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха ожидается довольно прохладная: днем +4 +9 градуса, а ночью -3 +4. На Закарпатье - +9+13.

В Киеве в воскресенье будет облачно, возможно с осадками, но незначительными. Температура днем будет колебаться в пределах +5+6 градусов.

"Принимая во внимание ситуацию, самым доступным развлечением в субботу-воскресенье будет бег в парке, позаботьтесь загодя о красивых ярких спортивных штанах и шапочках. Всем - здоровых выходных", - пожелала синоптик.

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