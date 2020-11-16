Украина Банкиры сказали, сколько будет стоить доллар до конца года в Украине

2020-11-16 22:00 91

В Украине к концу года доллар будет стоить в пределах 29 грн. Среди причин ослабления гривни назвали вероятный рост случаев заболевания коронавирусом и усиление карантинных мер.

Такой прогноз сделали опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры. По их мнению, важна ситуация не только в Украине, но и в странах-партнерах. Главным фактором влияния на стабильность нацвалюты остается введение жесткого карантина и его последствия для экономики.

"К концу года не исключен рост до 29,00 грн/$1, но с оглядкой на то, будет ли введен жесткий карантин и какие будут экономические последствия", – отметил директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс Банка Артем Красовский.

По его оценкам, укрепление гривни в ноябре вызвано общим падением доллара к большинству валют в связи с выборами в США.

"Как только (и если) ситуация с выборами в США нормализуется, курс доллар/гривня, скорее всего, очень быстро вернется на уровень 28,40-28,50 грн/$1", – считает эксперт.

Он подчеркнул, что пока не ожидает укрепления гривни до уровня 28,00 грн/$1.

По оценкам директора департамента казначейства Идея Банка Ярослава Кабина, в ближайшие недели курсовой коридор на уровне 28,10-28,50 грн/$1 и 29,00 грн/$1 на конец года.

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий считает, к концу года курс будет в интервале 28,5-29,0 грн/$1, а среднегодовой курс составит около 26,8 грн/$1.

Начальник управления дилинговых операций банка "Пивденный" Олег Ропяк пояснил, что для укрепления гривни есть объективные предпосылки, прежде всего уплата квартальных налогов, которая продлится до 20 ноября 2020 года.

"К этой дате доллар покажет локальное дно. Возможно, это будет 28,00 грн/$1, возможно диапазон 27,80-28,00 грн/$1, все зависит от агрессивности регулятора на покупку доллара", – добавил он.

Ропяк прогнозирует, что НБУ попытается развить восходящую коррекцию доллара после 20 ноября, целью которой скорее всего выступит отметка 28,50 грн/$1.

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