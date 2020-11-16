Украина Банкиры сказали, сколько будет стоить доллар до конца года в Украине

2020-11-16 22:00 91

 

В Украине к концу года доллар будет стоить в пределах 29 грн. Среди причин ослабления гривни назвали вероятный рост случаев заболевания коронавирусом и усиление карантинных мер.

Такой прогноз сделали опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" банкиры. По их мнению, важна ситуация не только в Украине, но и в странах-партнерах. Главным фактором влияния на стабильность нацвалюты остается введение жесткого карантина и его последствия для экономики.

"К концу года не исключен рост до 29,00 грн/$1, но с оглядкой на то, будет ли введен жесткий карантин и какие будут экономические последствия", – отметил директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс Банка Артем Красовский.

По его оценкам, укрепление гривни в ноябре вызвано общим падением доллара к большинству валют в связи с выборами в США.

"Как только (и если) ситуация с выборами в США нормализуется, курс доллар/гривня, скорее всего, очень быстро вернется на уровень 28,40-28,50 грн/$1", – считает эксперт.

Он подчеркнул, что пока не ожидает укрепления гривни до уровня 28,00 грн/$1.

По оценкам директора департамента казначейства Идея Банка Ярослава Кабина, в ближайшие недели курсовой коридор на уровне 28,10-28,50 грн/$1 и 29,00 грн/$1 на конец года.

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий считает, к концу года курс будет в интервале 28,5-29,0 грн/$1, а среднегодовой курс составит около 26,8 грн/$1.

Начальник управления дилинговых операций банка "Пивденный" Олег Ропяк пояснил, что для укрепления гривни есть объективные предпосылки, прежде всего уплата квартальных налогов, которая продлится до 20 ноября 2020 года.

"К этой дате доллар покажет локальное дно. Возможно, это будет 28,00 грн/$1, возможно диапазон 27,80-28,00 грн/$1, все зависит от агрессивности регулятора на покупку доллара", – добавил он.

Ропяк прогнозирует, что НБУ попытается развить восходящую коррекцию доллара после 20 ноября, целью которой скорее всего выступит отметка 28,50 грн/$1.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Карантин в Украине усилен: какие ограничения и запреты появятся с 16 ноября

2020-11-16 13:12 3899

Выборы выходного дня: явка избирателей во втором туре составила 24%

2020-11-16 11:42 84

КАРТА Прогноз погоды: сегодня ожидается туман и первый снегопад, похолодает до -5°C

2020-11-16 11:15 231

Второй тур выборов: на участках Киевской области выявлены фальшивые бюллетени

2020-11-16 10:14 147

Еще новости в разделе "Украина"

Банкиры сказали, сколько будет стоить доллар до конца года в Украине

2020-11-16 22:00 91

Новые пенсии с минусом в 1458 гривен: как украинцев изживают со свету

2020-11-16 19:00 196

Как соблюдается режим прекращения огня на Донбассе

2020-11-16 14:11 112

Выборы выходного дня: явка избирателей во втором туре составила 24%

2020-11-16 11:42 84
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Банкиры сказали, сколько будет стоить доллар до конца года в Украине 2020-11-16 22:00 91
Новые пенсии с минусом в 1458 гривен: как украинцев изживают со свету 2020-11-16 19:00 196
Как соблюдается режим прекращения огня на Донбассе 2020-11-16 14:11 112
Выборы выходного дня: явка избирателей во втором туре составила 24% 2020-11-16 11:42 84

Лента

22:00 Банкиры сказали, сколько будет стоить доллар до конца года в Украине
21:30 Полиция принудительно отправила на карантин 2390 предприятий
21:00 Конфликт в Нагорном Карабахе: Азербайджан озвучил число жертв среди мирного населения
20:30 "Битва антиковидных вакцин": фирма с США заявила о рекордных 95% эффективности своего кандидата
20:00 Шмыгаль - бизнесу: "карантин выходного дня" могут признать форс-мажором
19:30 В НБУ готовят "план Б", если не будет кредита МВФ
19:00 Новые пенсии с минусом в 1458 гривен: как украинцев изживают со свету
18:30 Минздрав послал предпринимателей на работу и в больницы
18:00 Дикие штрафы в 170 тысяч гривен обрушились на украинцев, кого накажут: "Или конфискация"
17:30 Мирча Луческу вскоре может покинуть "Динамо": названа неожиданная причина