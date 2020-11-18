Украина На Донбассе снова зафиксированы обстрелы - что происходит в зоне ООС

2020-11-18 10:39 98

За последние 24 часа сепаратисты Донбасса дважды открывали огонь по позициям ВСУ.

"За прошедшие сутки, 17 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сообщает штаб ООС в Facebook.

В частности, обстрелы были зафиксированы у Новотроицкого. Там противник использовал ручной противотанковый гранатомет. В районе Шумов сепаратисты стреляли из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих сутокнарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

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