Украина Кабмин сделал первый шаг к введению накопительных пенсий в Украине: что нужно знать

2020-11-18 21:30 105

В среду, 18 ноября, Кабинет министров Украины одобрил проект закона о введении накопительных пенсий в Украине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство будет предлагать Верховной Раде внедрение профессиональной накопительной системы для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях.

"Так люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год, а от ее введения выиграют работники, работодатели и экономика страны.

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