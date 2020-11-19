Украина В Украине вырос размер средней пенсии: у кого и насколько

2020-11-19 21:00 112

 

На 1 октября 2020 года, средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составил 3 410,60 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ПФУ.

Таким образом, за последний квартал размер пенсий вырос на 17,06 грн или на 0,5%, так как на 1 июля 2020 года средний размер пенсий составлял 3 393,54 грн.

С начала 2020 средний размер пенсий вырос на 327,62 грн или на 10,6%. Так, на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн.

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Ранее сообщалось о том, как в Украине в декабре 2020 года проведут перерасчет пенсии и повысят доплаты за стаж сверх нормы.

На сегодняшний день надбавка за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам составляет 17,1 грн. В декабре надбавка за сверх стаж увеличится до 17,6 грн.

А в следующем году в Украине повысят пенсионный возраст и пересмотрят требования к трудовому стажу.

При этом, министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что ликвидировать неравенство между пенсиями мужчин и женщин в Украине поможет накопительная пенсионная система.

Так, в ближайшие дни в парламенте может быть рассмотрен законопроект о накопительные пенсии – №2683.

В свою очередь, экономисты прогнозируют в Украине скорый пенсионный коллапс, ведь темпы старения украинской нации постоянно ускоряются.

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