Коронавирус В Украине молодежь начала тяжело болеть коронавирусом: врач назвал главную причину

2020-11-19 21:30 3038

 

В Украине начали часто встречаться случаи, когда у молодежи коронавирус протекает в сложной форме, хотя это больше присуще людям старше 35 лет.

Как рассказал "Обозревателю" врач Тарас Жиравецкий, частые случаи заражения среди молодежи вызваны общим увеличением количества больных.

При этом специалист отметил, что сам вирус не мутирует, он такой, как был раньше.

"Инфицируется огромное количество людей по сравнению с тем, что было раньше. Поэтому увеличилось количество больных и среди молодых. Теперь риск тяжелого течения и в возрастной группе 35+. Нет такого, что половина больных старшие, остальные помоложе. Если днем у нас 1600 госпитализаций, конечно, молодых будет больше, чем когда госпитализировали 200-300", - рассказал врач.

При этом он отметил, что вирус также могут подхватить люди, у которых нарушен обмен веществ.

"Это сложный синдром, включающий немало подпунктов: скачки сахара, избыток веса, нарушение обмена холестерина. Часть людей являются аллергиками, астматиками, у них аллергический ринит, атопический дерматит. Теперь и они в группе риска", – добавил он.

В завершении врач упрекнул украинцев в том, что они редко проходят медобследование.

"Нормальное обследование – это не два-три показателя. Иногда оно может стоить несколько, а то и десятки тысяч гривен", - завершил он.

Напомним, что одна доза вакцины от коронавируса для украинцев будет стоить 7 долларов или 197 гривен.

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