Украина В Украине начали штрафовать за превышение скорости владельцев "евроблях" и автомобилей с иностранной регистрацией

2020-11-21 12:00 91

19 ноября 2020 года вступили в силу нововведения для украинских владельцев автомобилей с еврономерами и для иностранцев, пересекающих границу Украины

В Украине владельцев "евроблях" и автомобилей с иностранной регистрацией начали штрафовать за нарушение скоростного режима. Отныне все нарушения ПДД, которые совершили машины с иностранной регистрацией, будут фиксировать камеры видеофиксации.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Система автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения начала регистрировать нарушения Правил дорожного движения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации. Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, которые приехали на своих авто в Украину, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, будут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения", - сообщил Геращенко.

В соответствии с нововведениями пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя в Базе данных ГНСУ.

Правила вступили в силу только вчера, а уже есть первые зафиксированные нарушения.

"Именно так произошло с гражданином Беларуси, водителем автомобиля Rover, который, двигаясь по трассе М-05 Киев - Одесса, в населенном пункте превысил скорость на 38 км/ч при разрешенных 50 км/ч, а также с гражданином Молдовы, водителем автомобиля Mercedes, который превысил скорость на 24 км/ч, двигаясь по Южному мосту на Левый берег в Киеве", - отметил Антон Геращенко.

Наказывать иностранных нарушителей украинских правил дорожного движения будут следующим образом. Пограничники при выезде из Украины на авто с иностранной регистрацией фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф. Если водитель-иностранец отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину.

А вот если владелец авто на иностранных номерах, который является гражданином Украины, откажется платить штраф, то документы будут направлены согласно общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

В патрульной полиции отмечают, что на дорогах Украины в период с 01.01.2020 по 31.10 2020 было совершено 135 тыс. 626 ДТП. Из них на автодорогах государственного значения – 3883, с участием пешеходов – 5946. Также за этот период в результате нарушения ПДД на дороге погибли 2842 лица, 26 тыс. 726 человек травмированы. В статистической отчетности представлено общее количество ДТП на территории Украины за определенный период и не предусмотрена дифференциация транспортных средств по типу регистрации.

Система видеофиксации нарушений ПДД заработала 1 июня 2020 года. После фиксации нарушения информация о нем поступает в центр обработки данных департамента патрульной полиции, где ее рассматривают полицейские, уполномоченные выписывать соответствующие правонарушениям штрафы. Штраф необходимо оплатить в течение 30 дней. Известно, что за 30 дней работы системы было вынесено 398 тыс. 410 постановлений об админправонарушениях. Из них уплачено 219 тыс. 40 штрафов за превышение скорости. За 30 дней работы системы на счета Государственного казначейства поступило почти 32 млн грн.

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