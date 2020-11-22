Мир Алиев заявил, что в конфликте в Карабахе поставлена точка

2020-11-22 00:01 49

Перемирие в регионе соблюдается благодаря заключенному мирному соглашению, говорит президент Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заяви, что мирное соглашение по Нагорному Карабаху поставило точку в многолетнем конфликте. Об этом он сказал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает trend.az в субботу, 21 ноября.

"После 44 дней вооруженной борьбы, вооруженных действий был подписан документ, который считаю очень важным политическим документом, который по существу ставит точку в многолетнем противостоянии", - подчеркнул Алиев.

Азербайджанский лидер говорит, что армянские провокации летом 2020 года закончились тем, что в сентябре Баку перешел в наступление.

Он добавил, что за время боевых действий погибли 94 мирных жителя Азербайджана, более 400 получили ранения и более 3 тысяч домов пришли в негодность.

Накануне началась передача территорий Карабаха Азербайджану. Азербайджан взял под контроль Агдамский район, также Армения передаст часть Кельбаджарского и Лачинского районов.

Также в Баку назвали сроки разминирования Карабаха. Власти Азербайджана намерены подготовить генеральный план по восстановлению территорий Карабаха.

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