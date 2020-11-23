Курьезы Приехавший в Индию британец пережил коронавирус, малярию и укус королевской кобры

2020-11-23 09:11 105

Член британской благотворительной организации Ян Джонс во время поездки в Индию пережил заражение коронавирусом, лихорадку денге, малярию и укус ядовитой кобры.

Как сообщает The Indian Express, Джонс был госпитализирован в местную больницу после того, как его укусила смертельно опасная черная королевская кобра. У него проявились типичные симптомы отравления змеиным ядом: потеря остроты зрения и трудности при ходьбе.

"Джонс обратился к нам после укуса змеи в деревне. Первоначально мы подозревали, что он по второму кругу заразился коронавирусом, но его тест оказался отрицательным", - сказал доктор Абишек Татер.

Стоит отметить, что Джонс бывший медицинский работник, он прибыл в Индию, чтобы наладить работу благотворительной социальной инициативы в поддержку традиционных ремесленников в Раджастане. Мужчина поселился в помещении склада этой организации, чтобы быть ближе к людям, которых он поддерживает. Там на него и напала королевская кобра.

Семья Джонса объявила в интернете сбор средств на его лечение. Уже удалось собрать более 12 000 фунтов стерлингов.

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