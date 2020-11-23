Украина В Украину идет опасная погода: какие области под угрозой

2020-11-23 19:00 1253

 

Синоптики предупредили о дождях в дневное время суток и заморозках ночью

Погода в Украине 23 ноября станет опасной во многих областях, где в понедельник ожидаются дожди. Из-за осадков при наступлении морозов ожидается гололед на дорогах. Об этом в обновленном прогнозе рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

Осадки в понедельник ожидаются во всех западных, северных, северо-восточных областях, а также в Киеве. Вместе с тем заморозки в ночное время (местами и днем) ожидаются в Ивано-Франковской, Черновицкой, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Там в вечернее и ночное время наиболее вероятен гололед на дорогах.

Средние уровни тепла по стране будут держаться у отметок +3… +5 градусов на западе и в центре страны. В Киеве будет теплее - +4… +6 градусов. На юге еще теплее - +4… +8 градусов в светлое время суток. Максимальные дневные показатели ожидаются на Крымском полуострове, где градусники поднимутся до +7… +9 градусов. Холоднее всего будет на востоке страны, где днем ожидается -2… +4 градуса. "Минусы" днем ожидаются только в Луганской и Харьковской областях.

Вместе с непогодой в Украине в течение дня 23 ноября будет наблюдаться ветреная погода со скоростью порывов 7-12 м/с. В регионах, где не ожидаются дожди, синоптики прогнозируют облачность.

Напомним, что ранее синоптики дали прогноз на период с 21 по 24 ноября. Погода в Украине принесет снег, мокрый снег и дожди в ближайшие несколько дней в ряде регионов, на дорогах страны ожидается гололедица. Детальный прогноз – в нашем материале.

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