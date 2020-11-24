Украина В МОЗ признали, что есть вероятность введения в Украине жесткого карантина - это зависит от ...

2020-11-24 11:15 252

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в стране введут в случае коллапса медицинской системы.

В эфире ICTV глава МОЗ Украины пояснил, что когда правительство говорит об усилении карантина, то оно опирается на загруженность медицинской системы.

"Глядя на сегодняшнюю динамику мы можем говорить, что это (критическая загруженность) от 25 до 30 тысяч (новых случаев за сутки). В таком случае заполненность нашей медицинской системы может быть около 80%, а это уже серьезная цифра", - заявил он.

По данным чиновника, сейчас в Украине в целом занято 52% коек для больных коронавирусом. Наиболее напряженная ситуация с заполненностью больниц в Киеве, Одессе и Харьковской области.

Свободными остаются около 12 тысяч коек, оборудованных кислородом, однако, ситуация в регионах разная.

"По состоянию на 23 ноября 25 996 коек оборудованы кислородом, это количество каждый день увеличивается. Ситуация неоднородна по всем регионам страны, если в целом по стране у нас свободных 12 168 коек с кислородом, то например в Херсонской области это почти 1000 коек, а в Киеве - 278. Есть регионы, где есть проблема, это Киев, Черкасская область, Харьковская область", - сказал Степанов, добавив, что там вместе с местной властью наращиваются мощности.

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