Коронавирус За неправильное ношение маски или ее отсутствие уже оштрафованы более 2 тысяч украинцев

2020-11-25 10:38 70

За первые четыре дня действия закона об обязательном ношении масок или респираторов в общественных местах и транспорте в Украине оштрафовали более 2 тысяч человек.

"Уже четыре дня, начиная с субботы, 21 ноября, действует в стране закон о привлечении к административной ответственности (штрафов) за неношение масок в общественных местах. За это время было составлено 2111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Закон предусматривает штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн., причем штрафовать нарушителей могут на месте, а не только через суд.

Штраф накладывается за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

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