Коронавирус За неправильное ношение маски или ее отсутствие уже оштрафованы более 2 тысяч украинцев

2020-11-25 10:38 70

За первые четыре дня действия закона об обязательном ношении масок или респираторов в общественных местах и транспорте в  Украине оштрафовали более 2 тысяч человек.

"Уже четыре дня, начиная с субботы, 21 ноября, действует в стране закон о привлечении к административной ответственности (штрафов) за неношение масок в общественных местах. За это время было составлено 2111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Закон предусматривает штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн., причем штрафовать нарушителей могут на месте, а не только через суд.

Штраф накладывается за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Штрафы в Украине за отсутствие масок: где можно их не носить и что будет, если у вас нет документов

2020-11-24 20:30 1890

Массовое штрафование из-за отсутствия маски началось в Украине: выписаны первые протоколы

2020-11-23 21:00 644

В Украине начали штрафовать за отсутствие маски в общественном транспорте

2020-11-23 09:38 455

Полиция пока не штрафует людей без масок: названа причина

2020-11-22 10:30 651

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине за сутки почти 14 тысяч новых случаев заражения - ситуация по областям и городам

2020-11-25 11:43 119

За неправильное ношение маски или ее отсутствие уже оштрафованы более 2 тысяч украинцев

2020-11-25 10:38 70

Вакцинация от COVID-19 станет ежегодной, - медики

2020-11-24 21:30 189

В НАНУ дали прогноз по коронавирусу до конца года

2020-11-24 21:00 266
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине за сутки почти 14 тысяч новых случаев заражения - ситуация по областям и городам 2020-11-25 11:43 119
За неправильное ношение маски или ее отсутствие уже оштрафованы более 2 тысяч украинцев 2020-11-25 10:38 70
Вакцинация от COVID-19 станет ежегодной, - медики 2020-11-24 21:30 189
В НАНУ дали прогноз по коронавирусу до конца года 2020-11-24 21:00 266

Лента

12:15 Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил передачу власти новому президенту Джо Байдену
11:43 В Украине за сутки почти 14 тысяч новых случаев заражения - ситуация по областям и городам
11:10 Сергей Ребров признался, что в матче против Ювентуса его огорчило только одно
10:38 За неправильное ношение маски или ее отсутствие уже оштрафованы более 2 тысяч украинцев
10:11 Уже есть первая авиакомпания, которая требует обязательной вакцинации от covid-19
видео 09:37 В пустыне США нашли неизвестную науке металлическую конструкцию
видео 09:14 Ферзевый гамбит побил невероятный рекорд просмотров на сервисе Netflix
08:39 ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ ISL: Новый чемпион и девять мировых рекордов
08:12 Украину готовят к локдауну? В Кабмине предложили на две недели максимально ужесточить карантин
фото 22:00 В среду в Украине потеплеет до +9. Карта погоды