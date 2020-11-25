Украина Украинцам показали календарь повышения пенсий

2020-11-25 18:00 364

Украинцам рассказали, кому в 2021 году повысят пенсии и какими будут новые государственные выплаты.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Правительство Украины запланировало на 2021 год не менее пяти повышений государственных выплат лицам, достигшим возраста выхода на заслуженный отдых. Повышать выплаты всем пенсионерам сразу не планируется, но выплаты разным группам населения постепенно будут расти в разное время.

В январе 2021 года состоится повышение суммы пенсионной выплаты с 2 100 до 2 400 гривен для пенсионеров старше 65 лет при условии наличия трудового стажа в 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Это 40% от минимального прожиточного минимума, который увеличится с 5 000 до 6 000 гривен.

Первого марта произойдет общая индексация пенсионных выплат. В правительстве запланировано увеличение пенсий на одиннадцать процентов.

В апреле состоится автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период занятости и приобретенного рабочего стажа.

В июле состоится очередное повышение минимального прожиточного минимума, который составил уже 6 500 гривен. Соответственно, пенсии для лиц старше 65 лет при условии наличия трудового стажа в 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин будут увеличены с 2 400 до 2 600 гривен.

Помимо этого, ПФУ планирует доплачивать по 400 гривен к пенсиям лиц 75-80 лет при условии наличия от 20 лет и больше. Минимальная пенсия таких граждан составит 2 500 гривен. Пенсионерам старше 80 лет добавят 500 гривен к пенсии, минимальная сумма которой составит 2 600 гривен. Одиноким пенсионерам этого возраста начнут платить 3 342 гривны с учетом помощи по уходу.

График повышения пенсий, инфографика Минсоцполитики Украины

Минимальная пенсия будет увеличена с 1 769 до 1 854 гривен. Увеличат и суммы надбавок разным категориям пенсионеров.

С первого декабря будущего года минимальную пенсию в стране увеличат с 1 854 до 1 934 гривен. При этом будут увеличены суммы надбавок, в частности, за перелимит трудового стажа, участника войны и инвалидам, участника ликвидации аварии на ЧАЭС.

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