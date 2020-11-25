Украина За украинскими водителями будут следить еще внимательнее, что изменится на дорогах: «до конца года…»

2020-11-25 18:30 98

 

В Украине станет больше камер на дорогах, которые будут фиксировать нарушения ПДД

О том, что ждет украинских водителей, рассказал в Твиттер глава МВД Арсен Аваков.

На сегодняшний день в Украине установлено 45 камер видеофиксации. За пять месяцев их работы количество нарушений на дорогах снизилось с 398410 в июне до 118734 в октябре, то есть почти на 30%.

В связи с тем, что эта система наглядно продемонстрировала свою эффективность, МВД планирует увеличить количество камер на дорогах. Так, еще до конца этого года в разных областях будет добавлено 220 камер. Еще 300 камер закупят и установят по всей стране в следующем году.

Отмечается, что система видеофиксации позволяет более эффективно контролировать соблюдение ПДД на дорогах, тем самым предупреждая серьезные аварии.

Ранее украинцев предупредили о важных изменениях в ПДД, касающихся как водителей, так и пассажиров с пешеходами. Новые правила уже вступили в силу.

Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты.

Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

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