Курьезы На День благодарения Трамп помиловал индеек и своего экс-советника, уличенного в связях с РФ

2020-11-26 13:42 63

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника Майкла Флинна.

"Для меня большая честь объявить о том, что генерал Майкл Т. Флинн получил полное помилование", - написал в Twitter Трамп, добавив, что теперь тот проведет с семьей "фантастический День благодарения".

Напомним, Майкл Флинн в декабре 2017 года признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком американские санкции против ряда российских частных лиц и компаний, а затем дал агентам ФБР ложные показания о содержании этого разговора.

Ранее Трамп традиционно помиловал двух индеек перед Днем благодарения. После церемонии птиц отправят в Университет штата Айова, где они будут жить под присмотром студентов.

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