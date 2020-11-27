Украина В МОЗ уверяют, что оснований для введения локдауна нет. Но после Нового года все может измениться

2020-11-27 21:36 98

Глава МОЗ Украины Максим Степанов озвучил опасения, что новогодние праздники могут вызвать серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом. При этом чиновник уверяет, что пока оснований для введения жесткого карантина нет, хотя в стране уже третий день подряд фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID.

Напомни, в Украине уже почти неделю обсуждается вопрос локдауна. Эксперты полагают, что власти готовятся ввести жесткий локдаун, но еще не определились с датами.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю.

Основной причиной введения жесткого карантина будет эпидситуация и нагрузка на нашу медицинскую систему. Вызывают беспокойство наши новогодние праздники. Так как мы проводим праздники весело и они предусматривают большое количество контактов между людьми на ярмарках, на праздновании, на новогодних елках ... Инфекция передается воздушно-капельным путем - то могут быть всплески", - сообщал министр.

По его словам сейчас в Минздраве оценивают, какой эффект дадут действующие карантинные ограничения. Но в МОЗ также разрабатывает другие варианты.

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