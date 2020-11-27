Украина В МОЗ уверяют, что оснований для введения локдауна нет. Но после Нового года все может измениться

2020-11-27 21:36 98

Глава МОЗ Украины Максим Степанов озвучил опасения, что новогодние праздники могут вызвать серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом. При этом чиновник уверяет, что пока оснований для введения жесткого карантина нет, хотя в стране уже третий день подряд фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID.

Напомни, в Украине уже почти неделю обсуждается вопрос локдауна. Эксперты полагают, что власти готовятся ввести жесткий локдаун, но еще не определились с датами.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю.

Основной причиной введения жесткого карантина будет эпидситуация и нагрузка на нашу медицинскую систему. Вызывают беспокойство наши новогодние праздники. Так как мы проводим праздники весело и они предусматривают большое количество контактов между людьми на ярмарках, на праздновании, на новогодних елках ... Инфекция передается воздушно-капельным путем - то могут быть всплески", - сообщал министр.

По его словам сейчас в Минздраве оценивают, какой эффект дадут действующие карантинные ограничения. Но в МОЗ также разрабатывает другие варианты.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Украина на грани локдауна: Суточное число новых случаев Covid-19 превысило 16 тысяч

2020-11-27 10:39 1162

В Минздраве уверяют, что о введении локдауна украинцев предупредят за 10 дней

2020-11-27 10:14 175

Украинские больницы могут принять еще 13 653 зараженых коронавирусом пациентов

2020-11-26 15:11 175

Вводить локдаун на 3-4 недели нужно как можно быстрее, - глава МВД Арсен Аваков

2020-11-26 14:43 469

Еще новости в разделе "Украина"

В МОЗ уверяют, что оснований для введения локдауна нет. Но после Нового года все может измениться

2020-11-27 21:36 98

Как сэкономить на билетах "Укрзализныци" - появился простой способ не переплачивать

2020-11-27 20:33 140

ПОЛНЫЙ СПИСОК Дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники 2021 года - даты, маршруты, номера

2020-11-27 13:42 119

КАРТА Прогноз погоды на выходные - в последние дни ноября нас ждет похолодание и снегопад

2020-11-27 12:41 308
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В МОЗ уверяют, что оснований для введения локдауна нет. Но после Нового года все может измениться 2020-11-27 21:36 98
Как сэкономить на билетах "Укрзализныци" - появился простой способ не переплачивать 2020-11-27 20:33 140
ПОЛНЫЙ СПИСОК Дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники 2021 года - даты, маршруты, номера 2020-11-27 13:42 119
КАРТА Прогноз погоды на выходные - в последние дни ноября нас ждет похолодание и снегопад 2020-11-27 12:41 308

Лента

22:12 В США уже на следующей неделе стартуют поставки новой вакцины от коронавируса
21:36 В МОЗ уверяют, что оснований для введения локдауна нет. Но после Нового года все может измениться
20:33 Как сэкономить на билетах "Укрзализныци" - появился простой способ не переплачивать
19:30 Германия стала шестой страной ЕС, где число зараженных COVID-19 превышает миллион
18:32 Польша и Венгрия предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за нового бюджета
17:28 МИД Франции заявил, что страна не признает Нагорно-Карабахскую республику
16:31 Археологи Израиля раскопали жилище, в котором провел свое детство Иисус Христос
15:29 В 2021 году Индия планирует выпустить более100 млн доз вакцины от коронавируса
14:47 "Украина никакого зла Беларуси не причиняла" - МИД отреагировал на санкции Минска
фото 14:15 В Украине прошли учения с использованием ударных беспилотников и американских Javelin