Политика В Слуге народа окончательно решили, кого назначить главой МОЗ вместо Степанова

2021-05-19 12:04

"Слуга народа" подает на должность министра здравоохранения кандидатуру главного санитарного врача и заместителя министра Виктора Ляшко.

Соответствующее представление опубликовал в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, однако оно пока отсутствует на сайте парламента.

"В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 85 п. ч. 4 ст. 114 Конституции Украины по предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа", которая согласно ч. 10 ст. 83 Конституции Украины имеет право коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины ІХ созыва, вношу представление о назначении Ляшко Виктора Кирилловича министром здравоохранения Украины", - говорится в представлении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Напомним, вчера Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова.