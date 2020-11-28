Украина День памяти жертв голодоморов 2020: какие акции пройдут в Украине 28 ноября

2020-11-28 09:58 63

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине почитают память погибших от искусственного голода. В этом году траурные мероприятия пройдут 28 ноября.

Журналисты напоминают о том, как в этом году будут чтить память погибших от голодоморов в Украине.

Присоединиться к общенациональной скорбной акции "Зажги свечу памяти" в этот день может каждый гражданин Украины. Для этого достаточно в 16.00 после традиционной минуты молчания поставить возле окна заженную свечу.

Киев

В столице пройдут скорбные богослужения в храмах и церемонии возложения цветов и установления свечей, в частности, на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" (ул. Лаврская, 3), возле Памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади.

Просветительские и другие тематические мероприятия под общим лозунгом "Сохрани память. Сохрани правду" пройдут в онлайн-формате в социальных сетях. Также на веб-сайте Государственного архива города Киева можно будет ознакомиться с архивными документами "К годовщине памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине".

В столичном Музее Голодомора в этот деньбудет открыта экспозиция с уникальными вещами, рассказывающими о семейных историях во время геноцида. В Публичной библиотеке им. Леси Украинки организована книжная выставка "Трагедия неистребимый воли".

Харьков

В этот день в 13.00 запланирована панихида у Креста памяти жертв Голодомора 1932 - 1933 гг в Молодежном парке (станция метро Пушкинская).

В 14.00 в Первом националистической Хабе состоится демонстрация документального фильма о событиях Голодомора, после чего будет организован выезд к мемориалу для возложения цветов.

В 16:00 на площади Свободы возле палатки "Все для победы" будет выложен крест памяти из свечей в лампадках.

Львов

Во Львове в знак почитания памяти погибших от голодоморов пройдет общегородская акция "Принеси мне яблоко". Накануне к ее проведению присоединились львовские школьники, для которых также провели тематические уроки.

Собранные в пятницу яблоки передадут на благотворительность (гериатрические центры, волонтерские ГО, приюты для животных, натуралистические центры и т.п.).

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