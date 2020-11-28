Украина Начался Рождественский пост 2020: как поститься и что можно есть

2020-11-28 14:00 112

В субботу, 28 ноября, для прихожан православной и греко-католической церкви начался Рождественский пост-2020-2021. Журналисты составили постное меню на все дни поста, а также узнали об особенностях поста.

Об истории Рождественского поста и о том, как появилось его альтернативное название рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

"Еще этот пост называют Филиппов пост, поскольку заговенье на пост (последний день вкушения мясной пищи перед началом многодневных постов, к которым относятся Рождественский, Петров и Успенский. – ред.) приходится на 27 ноября – день памяти святого апостола Филиппа", – объяснил митрополит.

В народе Филиппов пост называют по-разному: Куделица, Заговенье, Запусты или Запуски у белорусов, Филипп. Куделица — первая неделя прядения в Филиппов пост. На Куделицу в деревнях играли последние перед постом свадьбы: бракосочетания во время поста Церковь не одобряла.

С Филиппова дня начинается "волчий месяц": волки сбиваются в стаи и подбираются поближе к домам людей.

Рождественский пост начался в субботу, 28 ноября (по новому стилю) и продолжится до 6 января включительно.

Рождественский пост: история

"Мы, люди православные, за все благодарим Бога. За то, что Господь сжалился над нами и дал возможность быть его детьми и послал Единородного Своего Сына для того, чтобы спасти всякого человека, желающего спасения. Чем больше общаюсь с людьми, тем больше убеждаюсь, что не все желают спасения из-за своего упрямства. Каждый хочет, чтобы было по его желанию, по его воле. Это грешно, и не имеет ничего общего с Господом, и не может такой человек иметь спасение. К сожалению, сегодня хотят научить пастырей Церкви Христовой, как мы должны верить. Дьявол в таких людях как раз и действует, потому, что он вселяет таким людям, что они должны иметь свою "карманную церковь". Церковь, которая была бы только его покровительницей, чего не может быть. Господь – Творец всех и вся", – подчеркнул митрополит.

"Божьей милостью мы вступаем в период Рождественского поста. Поста – святого, поста – великого, поста – славного. Всякое воздержание от пищи, от очей, от слуха – оно несет радость общения с Богом. Потому что человек, который себя ущемляет в греховном или развлекательном, даже пусть оно не несет в себе какое-то последствие греха, человек тот мудрый и собирает в свою духовную сокровищницу дары Святого Духа", – рассказал Владыка.

Он напомнил, что Рождественский пост, как и все остальные посты, был основан святыми Апостолами. Есть свидетельства, что вначале пост был разной продолжительности. И только на Вселенском Соборе 1166 года был установлен 40-дневный пост перед праздником Рождества Христова, то есть в Апостольские постановления внесли ясные и точные упоминания о посте.

"Исполнение поста человеку не навязывают, а рекомендуют ему все это исполнять. Рекомендации – святы, потому что человек, испытавший что-то в жизни, будет рекомендовать и другому человеку, чтобы он последовал его спасительному примеру. Также и в противоположном бытии – тяге человека к греху, все советуют и рассказывают как это прекрасно. Но все что связано с грехом, оно подлежит разрушению и огню", – отметил настоятель лавры. А пост, подчеркнул он, всегда имеет силу, пост всегда благодатен, пост всегда спасителен.

"К сожалению, сегодня пост начали принимать как диету – без молитвы или по указанию врача. Значит можно кушать несколько дней мясо и это называется постом, можно кушать еще что-либо… Но Церковь дала точное понимание что такое пост. В пост не вкушается пища животного происхождения и некоторая растительного происхождения. Почему? Чтобы человек мог понять радость воздержания и торжество праздника. Поэтому сегодня можно поститься, для этого есть все условия. Воздержитесь от продуктов химических, которые губят душу и тело, со вкусовыми добавками и другими ненатуральными ингредиентами. Всегда пост истинный и спасительный, когда выращены продукты человеческими руками, от земли Богом данной и не несут никакого вреда", – объяснил митрополит.

Как держать Рождественский пост

"Пост нам дан для того, чтобы мы достойно приготовили себя к празднику Рождества Христова. Соблюдая пост, необходимо очистить душу покаянием, молитвой, принятием Святых Христовых Таин (Причащение), чтобы с чистым сердцем встретить приход в мир Сына Божьего, и подобно древним волхвам, которые принесли Ему в дар золото и смирну, принести Новорожденному Иисусу чистое сердце и готовность принять Его учение и следовать Его Заповедям. И давайте будем помнить, что пост мы совершаем не для Бога, а для себя. Для укрепления наших немощей, исцеления души и тела, освобождения от греха и порока", – подчеркнул митрополит Павел.

Рождественский пост для мирян

"У многих возникает сомнение в необходимости поста, поскольку не находят в Евангелии такой заповеди. Но давайте внимательно прочтем Евангелие и святых отцов, которые нам указывают, что первая заповедь Господня была о посте. Когда Бог разрешил Адаму и Еве вкушать плоды от всех деревьев, кроме одного – дерева познания добра и зла. И человек должен был воздержаться от вкушения этих плодов, но, к сожалению, он нарушил заповедь и был выведен из рая", – напомнил Владыка Павел.

Далее сам Иисус Христос постился 40 дней в Иорданской пустыне, в безмолвии и молитве. И этим постом Спаситель победил дьявола, который приступал к Нему с тремя искушениями.

Рождественский пост: что нельзя есть

В период Рождественского поста под запретом оказываются:

мясо;

творог;

сливочное масло;

яйца;

молоко.

"При соблюдении поста, главное – это смотреть и оценивать глубину и смысл поста. А то очень часто бывает, что человек изучает тщательно состав продукта, чтобы там не было молока или еще чего-то из запрещенных в пост ингредиентов, и впоследствии сосредотачивает свое внимание только на поиске "правильных продуктов". И забывает при этом, что для соблюдения поста еще необходима молитва, добрые дела, прощение обид и т.д. Все то, что приводит нас к осознанию собственного недостоинства перед Богом и к покаянию. Молитва и пост – это два крыла, которые помогают человеку найти свой путь к спасению", – подчеркнул Владыка Павел.

Он напомнил, что история Церкви знает примеры, когда Господь спасал целые города, которые были осаждены врагами, только по молитве постившегося народа. "Мы знаем много мучеников, которые за отказ нарушить пост, подвергались жесточайшим пыткам и погибали. Пост помогает укрепить нашу волю. Всегда возникает желание съесть что-либо из мясного или молочного, но вот этот отказ от того, чего хочется нам и принятие воли Церкви – помогает нам понять и принять волю Божью.

Пост – это первая ступень, которая помогает человеку стать совершеннее. Укрепляя свою волю во время поста, человек развивает смирение, и уже начинается его маленький подвиг во имя Христово.

Затем он задумывается о своем отношении к Богу и ближнему своему. У человека появляется смелость следовать за Богом, проявляя любовь и милосердие к ближнему. А именно смелость и непоколебимость позволят сказать "нет" греху и страстям, которые подстерегают ежедневно каждого человека. Поскольку человек верит не в свои силы, а в силу Божью, которая укрепляет и помогает на жизненном пути", – пояснил настоятель лавры.

И в Евангелии Господь говорит: "Без меня не можете делать ничего" (Ин. 15:5). Но что делать слабому человеку, у которого не хватает силы воли? Святые отцы говорят: "Отдай Богу свое намерение – и получишь силу". "Даже если не хватает сил, вы должны проявить волю и готовность следовать за Богом, и Господь видя такое желание – даст силы. Поскольку Господь Всемогущ! Всегда в минуты слабости, немощи, отчаяния – призывайте с крепкой верой имя Господне и помощь Его. И Бог, видя ваше желание, не оставит вас. Таким образом вы будете шаг за шагом приближаться к созерцанию Бога и пониманию того, что Христос пришел на землю, чтобы по Своей Великой Божественной Любви спасти наши души от сил зла, которые жаждут уничтожить человека. И, как сказано у митрополита Антония Сурожского: "…Бог становится человеком и начинается этот путь Господень ко Кресту, к смерти, во ад, и к воскресению, которым Он нас возводит к жизни вечной, потерянной еще нашими праотцами". Ответим же любовью на Его любовь! Приготовим себя достойно встретить Рождение Богомладенца Христа", – призвал всех православных Павел

Рождественский пост: что можно есть

Поскольку творог, мясо, сливочное масло, сыр, яйца можно будет есть только после сочельника, заменить эти продукты можно грибами, фасолью, нутом, горохом, чечевицей, машем и другими бобовыми.

Основу рациона будут составлять постные супы и каши. Крупы на протяжении этих 40 дней будут главенствовать на столе, но важно помнить, что их необходимо готовить только на воде и без добавления сливочного масла, соль и сахар тоже желательно не класть.

Можно готовить пшеничную, манную, кукурузную, перловую, гречневую, овсяную и другие каши. Не стоит злоупотреблять различными приправами или есть маринованные овощи. Зато овощи в свежем виде, тушёные, отварные, приготовленные в пароварке идеально подойдут в качестве постной пищи. То же самое касается и фруктов, можно употреблять разные виды орехов и мёд.

Не стоит ограничиваться только маслом подсолнечника. Можно также употреблять оливковое, кукурузное, льняное, соевое, горчичное, кунжутное, ореховое, тыквенное и т.д.

Прекрасно дополнит рацион рыба и морепродукты. Лучше выбирать нежирные сорта с белым филе: минтай, треска, мойва, кальмары. Из нее можно готовить паровые котлеты, запекать в духовке, вялить и т.д. На основе рыбных консервов можно готовить супы. Отлично подойдут и овощные салаты с тунцом, а также морская капуста. Разрешается употребление хлеба, но лучше отдавать предпочтение серому ржаному.

Каждую среду и пятницу требования ужесточаются, поэтому в эти дни употребление рыбы и постных масел исключается. Основное требование к постному периоду заключается в том, чтобы предоставить себе максимально разнообразное питание в рамках, установленных церковными канонами. Это обеспечит поступление всех необходимых питательных элементов и витаминов, а также окажет необходимое очищающее действие для пищеварительной системы.

Питание в Рождественский пост

28 ноября – традиционно в первый день нужно приготовить постную кутью. Ей следует угощать всех гостей дома.

С 28 ноября до 19 декабря (День Святого Николая-Чудотворца) – по понедельникам, средам и пятницам желательно употреблять термически необработанную пищу, а по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно есть горячее. В выходные можно позволить себе около 100 мл сухого или полусладкого красного вина, разбавленного с водой.

С 20 декабря до 1 января – три дня в неделю (понедельник, среда, пятница) – постное без масла, а по вторникам, четвергам и выходным – дни послабления, можно пить горячий чай, есть рыбные блюда.

Со 2 января по 5 января - последняя неделя поста отличается большей строгостью. Нужно отказаться от сахара, соли и горячих напитков, а в остальном придерживаться рациона предыдущего периода.

6 января – до появления на небосклоне звёзд нельзя есть, можно пить только воду. После появления первой звезды следует разговляться сочивом из замоченных в воде рисовых или пшеничных зёрен с добавлением мёда, сухофруктов и орехов.

Рождественский пост: меню по дням

ПОНЕДЕЛЬНИК

Завтрак: пшенная каша с тыквой, чай.

Обед: салат из свежей капусты и моркови, уха.

Полдник: тушеный картофель с грибами, компот из яблок и слив.

Ужин: тушеная репа с морковью и луком, клюква с сахаром, сухофрукты.

ВТОРНИК

Завтрак: картофельные зразы с грибами, салат из редьки и лука, кофе или чай.

Обед: салат из свежих яблок, брюквы и сельдерея, грибная юшка.

Полдник: овощное тушеное рагу, клюквенно-яблочный мусс.

Ужин: рыба под маринадом, ржаной хлеб, чай, сухофрукты.

СРЕДА

Завтрак: икра грибная, овсяный кисель, ржаные гренки.

Обед: салат из свежей репы с брусникой и морковью, суп овощной.

Полдник: фаршированная овощами репа, салат из тыквы с яблоками, с медом и орехами.

Ужин: пшенная каша, яблочное пюре, чай.

ЧЕТВЕРГ

Завтрак: салат из вареных овощей, напиток с цикорием или травяной чай.

Обед: салат из свежей свеклы с яблоками, постные щи, пирожок с рисом.

Полдник: картофельные оладьи с томатным соусом, квашеная капуста, соленые огурцы.

Ужин: вареная тыква, пирожок с яблоками, варенье из крыжовника или цукаты, чай.

ПЯТНИЦА

Завтрак: салат из вареных овощей, напиток с цикорием или травяной чай.

Обед: салат из свежей капусты и моркови, овощной борщ.

Полдник: овощное тушеное рагу.

Ужин: отварной картофель, овощной салат, чай.

СУББОТА

Завтрак: геркулесовая каша на воде, кабачковая и свекольная икра, напиток с цикорием или чай.

Обед: салат из свежей моркови с орехами и зеленью, редька с луком и подсолнечным маслом, суп фасолевый, пирожок с капустой.

Полдник: тушеные овощи, печеные яблоки.

Ужин: отварной картофель, салат с луком, морковью и солеными огурцами, травяной чай (можно выпить вина), сухофрукты.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Завтрак: картофельные зразы с грибами, чай.

Обед: салат из свеклы с морковью, чесноком и петрушкой, суп картофельный с ржаными гренками.

Полдник: котлеты из гречневой каши с луковым соусом, квашеная капуста, фруктовый кисель.

Ужин: минтай, запеченный в духовке с луком, травяной чай (можно выпить вина).

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