Коронавирус Украинцев огорчили прогнозом погоды на выходные

2020-11-28 14:30 168

 

Синоптики рассказали, что в субботу, 28 ноября, погода в Украине будет мокрой и даже несколько противной практически на все территории страны.

Об этом сообщает Ургидрометцентр.

Отмечается, что запад, центр и север накроет мокрый снег, солнечно будет лишь на юге и на крайнем востоке. Тем временем, в Харьковской области ожидаются осадки в виде дождя в течение дня.

Температура воздуха в центре, севере и западе Украины в течение дня будет колебаться от 0 до 4 градусов тепла. Немного теплее будет в Днепропетровской области – от 7 до 9 градусов тепла, а также в Кировоградской и Полтавской областях – от 4 до 6 градусов тепла.

На юге, за исключением Одесской и Николаевской областей будет довольно тепло – температура воздуха составит от 9 до 12 градусов тепла. На востоке будет от 5 до 9 градусов тепла.

Также сообщается, что на всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 7-12 метров в секунду.

Что касается Киева, то в столице температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла. При этом ожидается мокрый снег, который продлится в течение дня и ночи. Время от времени снег будет меняться на дождь.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 28 ноября, выглядит следующим образом:

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +4...+6

Николаев – +6...+8

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +4...+6

Днепр – +7...+9

Запорожье – +9...+11

Донецк – +7...+9

Луганск – +6... +8

Харьков – +5...+7

Киев – +2...+4

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