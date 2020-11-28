Украинцев огорчили прогнозом погоды на выходные

Синоптики рассказали, что в субботу, 28 ноября, погода в Украине будет мокрой и даже несколько противной практически на все территории страны.
Об этом сообщает Ургидрометцентр.
Отмечается, что запад, центр и север накроет мокрый снег, солнечно будет лишь на юге и на крайнем востоке. Тем временем, в Харьковской области ожидаются осадки в виде дождя в течение дня.
Температура воздуха в центре, севере и западе Украины в течение дня будет колебаться от 0 до 4 градусов тепла. Немного теплее будет в Днепропетровской области – от 7 до 9 градусов тепла, а также в Кировоградской и Полтавской областях – от 4 до 6 градусов тепла.
На юге, за исключением Одесской и Николаевской областей будет довольно тепло – температура воздуха составит от 9 до 12 градусов тепла. На востоке будет от 5 до 9 градусов тепла.
Также сообщается, что на всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра со скоростью 7-12 метров в секунду.
Что касается Киева, то в столице температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла. При этом ожидается мокрый снег, который продлится в течение дня и ночи. Время от времени снег будет меняться на дождь.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 28 ноября, выглядит следующим образом:
Ужгород – 0...+2
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +4...+6
Николаев – +6...+8
Херсон – +9...+11
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – +3...+5
Полтава – +4...+6
Днепр – +7...+9
Запорожье – +9...+11
Донецк – +7...+9
Луганск – +6... +8
Харьков – +5...+7
Киев – +2...+4
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